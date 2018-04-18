Ekşisu’da çalışmalar hız kesmiyor

Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla Türkiye’nin en güzel mesire alanlarından biri haline gelen Ekşisu mesire alanında çalışmalar devam ediyor.

Bölgede yeni yürüyüş yolları, seyir terasları, seyir köprüleri, yeni kamelyalar, çocuk oyun parkları, barbeküler ve 1000 araçlık bir otopark inşa edildi. Ayrıca bölgede eski mesire alanıyla, yeni yapılan piknik alanı arasında bulunan kanalın ıslah çalışmaları da devam ediyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy,

“Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Ekşisu mesire alanında gerekli çalışmaları gerçekleştirerek yeni bir mesire alanı ortaya çıkarıyoruz. 180 bin m2 alanın tamamına otomatik sulama sistemi kuruldu. Ayrıca bölgede yeni yürüyüş yolları, spor alanları, kent mobilyaları montajı, 1.000 araçlık bir otopark gibi hizmetler tamamlandı. Bölge bu çalışma ile çok prestijli bir hale geldi. Şimdide mesire alanı içersinde bulunan dereyi ıslah ediyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede tamamlanacak. Ayrıca Ekşisu bölgesine son üç yılda yapılan yatırımların mali değeri ise 5,5 milyon TL’yi buldu.” Dedi.