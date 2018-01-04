Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas, görevinden azledildi

QUITO (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından unvanını kaybetti.

Ulusal Mahkeme tarafından geçen ay, Brezilya inşaat firması Odebrecht'in ülkede altyapı ihalelerini kazanmak için yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet verilmesini organize etmekten suçlu bulunan Glas, görevinden azledildi.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, basına yaptığı açıklamada, Glas'ın yerine geçmek için yarışacak 3 adayı 15 gün içinde belirleyeceğini söyledi.

Hangi adayın devlet başkanı yardımcısı olacağına milletvekilleri karar verecek.

Glas, cezaevine girmiş olmasına rağmen unvanını koruyordu. Moreno'nun, yardımcısı Glas'ı görevden alma yetkisi bulunmazken, Ekvador kanunlarına göre, Glas'ın görevden azledilmesi için istifa etmesi ya da Ulusal Meclisin üçte birinin oyu veya ayrılışının üzerinden üç ay geçmesi gerekiyordu.

Hem eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın hem de Moreno'nun yardımcılığını yapan Glas'ın, amcası ve diğer 3 kişiyle Odebrecht'in ABD Adalet Bakanlığı ile yıl başında yaptığı adli uzlaşma kapsamında, Ekvador'da yetkililere dağıttığını itiraf ettiği 33,5 milyon dolarlık rüşvete aracılık ettiği belirtilmişti. Mahkeme, geçen ay sanıkları altışar yıl hapis cezasının yanı sıra 33,5 milyon doları geri ödemeye mahkum etmişti.