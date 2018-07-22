Ekvador'da dünyanın en büyük çiçek anıtı inşa edildi

TABACUNDO (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da dünyanın çiçeklerden yapılan en büyük anıtı inşa edildi.
And Dağları'nda bulunan Tabacundo kasabasında güllerden inşa edilen anıt, dünyanın çiçeklerden oluşan en büyük yapısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Bölgedeki Cochasqui Piramidi'nin gerçek boyutlardaki bir kopyası olan anıtın yapımı için 546 bin 364 gül kullanıldı.
Kasaba meydanında inşa edilen anıtı tamamlamak için bin 500 kasabalı 1 hafta boyunca günde 16 saat çalıştı.
Dev çiçek anıtının bölge turizmini ve Ekvador'un gül ihracatını canlandırması amaçlanıyor.
Kolomb öncesi uygarlıklardan kalma Cochasqui Piramidi ve çevresindeki yapıların 950-1530 arasında inşa edildiği tahmin ediliyor.
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