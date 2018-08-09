Ekvador'da, göçmen akını karşısında acil durum ilan edildi

BOGOTA (AA) - Ekvador, Venezuela'daki krizden kaçarak ülkeye akın eden göçmenlerle başa çıkmak için üç bölgede acil durum ilan etti.

Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin, Venezuela'dan gelen göçmenlerle ilgili olarak Carchi, Pichincha ve El Oro bölgelerinde acil durum ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin her gün yaklaşık 4 bin Venezuelalının giriş yapmak istediği ülkenin kuzey sınırına daha fazla göçmen bürosu memuru ve sağlık çalışanını göndereceği kaydedildi.

Hükümetin, ülkesinden genellikle az parayla gelen ve yatacak yeri olmayan Venezuelalı göçmenler için çadır ve kişisel bakım malzemeleri sağlamak adına Birleşmiş Milletler ajanslarıyla çalıştığı bildirildi.

- 4 milyon kişi terk etti

Çok sayıda Venezuelalı, ülkelerindeki ekonomik kriz, gıda kıtlığı ve nakit para sıkıntısından ötürü komşu ülkelere akın ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor.

Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği ifade ediliyor.

