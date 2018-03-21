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Ekvador'da güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 05:25 | Son Güncelleme

Ekvador'un, Kolombiya sınırına yakın kırsal bölgesinde devriye görevi yapan askerleri hedef alan saldırıda 3 kişi öldü, en az 7 kişi yaralandı - Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Savunma Bakanına olayın araştırılması için iki ülke arasında komisyon kurulması talimatını verdi

BOGOTA (AA) - Ekvador'un, Kolombiya sınırına yakın kırsal kesiminde güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Ekvador Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamaya göre, Esmeraldas vilayetine bağlı Mataje bölgesi kırsalında devriye görevi yapan askerlere bombalı saldırı düzenlendi.

Askerlerin geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker öldü, en az 7 kişi yaralandı.

Açıklamada saldırıyı kimin düzenlediğine ya da yaralananların kimliğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

- Devlet Başkanları saldırıyı kınadı

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ve Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal paylaşım hesaplarından yayımladıkları mesajlarla saldırıyı kınadı.

Bölgedeki suç örgütlerine darbe indirmeye devam ettiklerini vurgulayan Moreno, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Santos da olayın araştırılması için Savunma Bakanına iki ülkenin ortak çalışacağı bir komisyon kurulması talimatı verdiğini duyurdu.

Bölgede 27 Ocak'ta bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 28 kişi yaralanmıştı.

Mataje ve civarı, koka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden birçok silahlı grubun bulunduğu Kolombiya'nın güney sınırının çok yakınında yer alıyor.

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