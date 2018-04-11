Ekvador'da kaçırılan 3 kişinin öldürüldüğü iddiası

BOGOTA (AA) - Ekvador, Kolombiya ile sınır bölgesinde kaçırılan 2'si gazeteci 3 kişinin öldürüldüğü iddialarının araştırıldığını açıkladı.

Ekvador Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya ile sınır bölgesinde kaçırılan 2'si gazeteci 3 kişinin öldürüldüğü iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Kolombiya hükümeti ile yapılan barış anlaşmasını tanımayan ve bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) mensup muhalif grup, 3 kişinin infaz edildiğini ileri sürmüştü.

FARC mensubu muhalif grup, kendilerinin suç örgütü değil FARC mensubu olduklarını ve silahlı mücadeleye geri döndüklerini belirtmiş, rehinelerin, iki ülkenin devam eden askeri operasyonlarına karşı öldürüldüğü öne sürülmüştü.

- 26 Mart'ta kaçırıldılar

Kaçırılan 2'si gazeteci 3 kişi, son dönemde sık sık çatışma ve güvenlik sorunlarıyla anılan sınır bölgesinde en son 26 Mart'ta görülmüş, ardından Ekvador İçişleri Bakanı Cesar Navas bu kişilerin kaçırıldığını doğrulamıştı.

Gazetecileri ve şoförü kaçıranların eski FARC mensupları olduğu anlaşılmış ve 3 Nisan'da rehinelerin hayatta olduklarına dair görüntüler Kolombiya medyasında yayınlanmıştı.

Kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Ekvador tarafı, görüntülerin yayınlanmasına tepki göstermişti.