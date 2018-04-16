Ekvador’da kaçırılan gazeteciler

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekvador’da ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçıran silahlı grubun, rehineleri Kolombiya topraklarına getirdikten sonra öldürdüğünü bildirdi.
Kolombiya basınındaki haberlere göre, Santos, CNN’e verdiği mülakatta, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca kaçırılan 3 kişinin, bu grup tarafından ülkeye getirildiğini kabul etti.
Santos, Ekvador’un El Comercio gazetesinin 2 muhabiri ve şoförünün, Kolombiya’da infaz edildiğini belirtti.
Ekvador İçişleri Bakanı Cesar Navas, daha önce yaptığı açıklamada kaçırılan kişilerin Kolombiya’ya götürüldüğünü bildirmiş, Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas ise bu konuda net bilgi olmadığı söylemişti.
Öte yandan Santos, Medellin kentinde düzenlenen Amerika Kıtası Gazeteciler Topluluğu buluşmasına katıldı. Santos, burada yaptığı konuşmada, gazetecileri kaçıran grubun lideri “Guacho”nun er ya da geç adalet karşısına çıkarılacağını ifade etti.
- Gazetecilerin cesetleri aranıyor
İnfaz edilen gazetecilerin cesetlerine halen ulaşılamadığını belirten Santos, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Ekvador'un Esmeraldas vilayeti kırsalında 26 Mart'ta kaçırılan El Comercio gazetesinin şoförü Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabiri Javier Ortega'nın bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden gruplardan eski FARC militanlarınca öldürüldüğü 13 Nisan'da doğrulanmıştı.
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