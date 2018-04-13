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Ekvador'da kaçırılan gazetecilerin öldürüldüğü doğrulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

Ekvador Devlet Başkanı Moreno rehinelerin öldürüldüğünü doğrularken, askeri operasyonların yeniden başlayacağını açıkladı

BOGOTA (AA) - Ekvador'un Kolombiya sınırı yakınlarında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarınca kaçırılan 2 gazeteci ve 1 şoförün militanlarca öldürüldüğü doğrulandı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, militanlara rehinelerin hayatta olduklarına dair kanıt göstermeleri için verdiği 12 saatlik sürenin dolmasının ardından başkent Quito'da basın mensuplarına bilgi verdi.

"Guacho" kod isimli eski FARC mensubunun yönetimindeki silahlı grubun, ülkesinin El Comercio gazetesinin 2 muhabiri ve 1 şoförünü infaz ettiklerini teyit eden Moreno, sınır bölgesindeki askeri operasyonların yeniden başlayacağını açıkladı.

Lenin Moreno, kiliseden cenazelerin militanlardan alınması için arabuluculuk yapmasını istediğini de aktardı.

"Bizi korkutmalarına izin vermeyeceğiz." diyen Moreno, Guacho ile ilgili bilgi paylaşanlara da 100 bin dolar para ödülü verileceğini kaydetti.

Peru'nun başkenti Lima'daki Amerikalar Zirvesi'ndeki programını iptal eden Devlet Başkanı Moreno, dün ülkesine dönmüş ve militanlara rehinelerin hayatta olduklarına dair kanıt göstermeleri için 12 saat süre vermişti.

- Santos: "Şoktayız"

Aynı zirve için Lima'ya giden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da havalimanında yaptığı açıklamada, rehinelerin öldürülmesinden dolayı şokta olduklarını söyledi.

Lima'ya hareketinden önce Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı ile konuştuğunu ve Ekvador'a hareket etmeleri talimatını verdiğini aktaran Santos, Ekvador'la iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Oscar Naranjo da gerçek ismi Walter Patricio Arizala olan "Guacho" kod adlı Ekvadorlu eski FARC militanı ve grubunun işlediği suçlara artık son vermenin zamanının geldiğini belirtti.

El Comercio gazetesi çalışanlarından şoför Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabir Javier Ortega, 26 Mart'ta Ekvador'un Esmeraldas vilayeti kırsalında kaçırılmıştı.

Bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden silahlı grupların başında gelen eski FARC militanlarından oluşan barış anlaşması muhalifi grup, geçen hafta kaçırılan kişilere ait görüntüleri Kolombiya basınına yollamış, görüntülerin yayınlanması Ekvadorlu makamların tepkisini çekmişti.

Önceki gün gruba ait olduğu öne sürülen ve gazetecilerin öldürüldüğü iddia edilen bir bildiri yayımlanmıştı.

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