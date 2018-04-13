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Ekvador'dan eski FARC militanlarına 12 saat süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Moreno, eski FARC militanlarına 3 rehinenin yaşadığına dair 12 saat içinde kanıt göndermemeleri halinde operasyon düzenleyecekleri uyarısında bulundu

BOGOTA (AA) - Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Kolombiya sınırında 2'si gazeteci 3 kişiyi kaçıran eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarına rehinelerin yaşadıklarına dair kanıt göndermeleri için 12 saat süre tanıdı.

Peru’nun başkenti Lima’da yapılan Amerikalar Zirvesi'ndesi programını iptal ederek ülkesine dönen Moreno, Quito’daki Mariscal Sucre Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bu uyuşturucu çetelerine, vatandaşlarımızın yaşadığına dair kanıt sunmaları için 12 saat süre tanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaçırılan gazetecileri ve şoförlerini sağ olarak geri alabilmek için gruba karşı şimdiye kadar hoşgörü gösterdiklerine ve operasyon yapmadıklarına işaret eden Moreno, bu sürenin sonunda bir kanıt sunulmaması halinde militanların üzerinde “şiddetli” şekilde gidileceğini açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile telefonda görüştüklerini belirten Moreno, Santos'a militanlara karşı birlikte harekete geçip mücadele etmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

Moreno'nun basın toplantısı sırasında oldukça duygusal ve sinirli olması, kimi zaman konuşmakta zorlanması dikkati çekti.

Santos da sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Moreno ile görüşmesinde Kolombiya halkının ve silahlı kuvvetlerinin Ekvador’un yanında olduğunu vurguladığını belirtti.

Ekvador’daki "El Comercio" gazetesinin 2 muhabiri ile şoförleri, 26 Mart'ta Kolombiya sınırına yakın kırsal bölgede eski FARC militanları tarafından kaçırılmıştı. Bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden silahlı grupların başında gelen eski FARC militanları, geçen hafta kaçırılan kişilere ait görüntüleri Kolombiya basınına yollamış, görüntülerin yayınlanması Ekvadorlu makamların tepkisini çekmişti. Önceki gün gruba ait olduğu öne sürülen ve gazetecilerin öldürüldüğü iddia edilen bir bildiri yayımlanmıştı.

FARC, hükümetle yaptığı barış anlaşmasının ardından silah bırakmıştı.

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