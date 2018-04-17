Ekvador'dan gazetecilerin öldürülmesinden sorumlu kişiye 12 gün süre

BOGOTA (AA) - Ekvador, ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçırarak öldüren, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarının başındaki "Guacho" kod isimli kişiye teslim olması için 12 gün süre verdi.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, geçen yıl ülkesinin Manta kentinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin anma töreninde yaptığı konuşmada, ikisi gazeteci 3 kişinin kaçırıldıktan sonra öldürülmesi olayına da değindi.

Moreno, cesetlerine hala ulaşılamayan gazeteciler ile şoförün kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu "Guacho" kod adlı Walter Patricia Arizala Vernaza ile grubunun büyük bir hata yaptığını vurguladı.

Lenin Moreno, Guacho'ya teslim olması için 12 gün süre verdiklerini ve teslim olmaması durumunda öldürüleceğini ifade ederek, militanları sonuna kadar kovalayacaklarını ve cezalandıracaklarını söyledi.

"Bir barış ülkesi" olan Ekvador'un bu yolda devam etmek için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu dile getiren Moreno, yasa dışı silahlı gruplara ülke topraklarında müsamaha gösterilmeyeceğini sözlerine ekledi.