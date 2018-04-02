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Ekvador'un Kolombiya sınırında kaçırılan kişilerin sağlık durumu iyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Ekvador İçişleri Bakanı Navas, kaçırılan ikisi gazeteci üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve serbest kalmaları için kaçıran grupla pazarlıkların devam ettiğini belirtti

BOGOTA (AA) - Ekvador'un Kolombiya sınırı yakınlarında, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) eski militanları tarafından kaçırılan ikisi gazeteci üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Ekvador İçişleri Bakanı Cesar Navas, son duruma ilişkin gelişmeleri ele almak üzere kaçırılan kişilerin aileleriyle aileleriyle buluştu.

Navas, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ülkesindeki gazetelerden El Comercio'nun kaçırılan 2 muhabir ve bir şöförün sağlık durumlarının iyi olduğunu ve serbest kalmaları için grupla pazarlıkların yürütüldüğünü belirtti.

"Attığımız her adımı sağlam atıyoruz ve ne yaptığımızı biliyoruz." diyen Navas, kaçırılanların serbest bırakılması için yürütülen çalışmaların, ülkesinin Haraç ve Adam Kaçırmayla Mücadele Biriminin (UNASE) sorumluluğunda oluğunu kaydetti.

Navas, bu birimin yürüttüğü çalışmalara başka ülkelerden uzmanların da destek verdiği bilgisini paylaştı.

- Serbest kalma iddiaları

Kısa süre önce El Comercio ve birçok Kolombiya gazetesi, kaçırılanların serbest kaldığını yazmıştı.

Haberlerin dayandırıldığı Kolombiyalı üst düzey kaynak, bu ülkenin ordusunun sınırda yürüttüğü ısrarlı operasyonlar sayesinde rehinelerin serbest kaldığını iddia etmişti.

Kolombiya basınında bugün yer alan haberlere göre ise Ekvadorlu güvenlik kaynakları asılsız çıkan haberlerden duydukları rahatsızlık nedeniyle Kolombiyalı mevkidaşlarını operasyonların gidişatıyla ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirmeyi kesti.

- Kaçırılanların kimlikleri

Öte yandan aileler, "isimlerinin bilinmesinin, ülkeyi onların derhal serbest bırakılması talebinde birleştireceği" gerekçesiyle kaçırılan kişilerin isimlerini basına açıkladı.

Aileler, kaçırılan şöförün 60 yaşındaki Efrain Segarra, gazetecilerin ise 32 yaşındaki Javier Ortega ve 45 yaşındaki foto muhabiri Paul Rivas olduğu bilgisini paylaştı.

- Olay

Ekvador'daki El Comercio'nun ikisi gazeteci üç çalışanı Ekvador'un Kolombiya sınırı yakınındaki Mataje bölgesi kırsalında kaçırılmıştı.

Her iki ülke basınında da kaçırma olayının arkasında bölgede faaliyet gösteren FARC'ın silah bırakmayan unsurlarının olabileceği yönünde haberler yer almıştı.

Bölgedeki FARC muhaliflerinin en önemli figürlerinden birinin "Guacho" kod adlı bir Ekvador vatandaşının olması ise gazetecilerin ve şoförün kaçırılmasında şüpheleri bu gruba çekiyor.

Ekvador'un Esmaraldas vilayetine bağlı olan sınır bölgesinde ocak ayında da bir polis merkezine bombalı saldırı düzenlenmiş ve 28 kişi yaralanmıştı.

Yine aynı bölgede 21 Mart'ta gerçekleştirilen ve üç askerin öldüğü saldırının ardından iki ülke devlet başkanları açıklama yapmış ve ortak önlem alınacağını duyurmuştu.

Birkaç gün önce de Ekvador ve Kolombiya, sınır bölgesinde güvenliğin artırılması için ortak çalışma amacıyla anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

Kolombiya'nın Ekvador'la sınırını oluşturan güney bölgesinde koka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden birçok silahlı grup bulunuyor.

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