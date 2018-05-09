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Ekvator Ginesi'nde ana muhalefet partisi kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, toplumsal huzuru bozmak ve şiddete teşvik suçlamaları nedeniyle ana muhalefet partisinin kapatılması kararını onayladı - Parti üyesi 21 kişi 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi’nde Anasaya Mahkemesi, ana muhalefetteki Kalkınma için Halk Partisinin (KHP) kapatılması kararını onayladı.

Mahkeme, partinin kapatılması kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Kararda, partinin seçilmiş tek milletvekilinin de aralarında bulunduğu 21 kişiye toplumsal huzuru bozmak ve şiddete teşvik suçlarından verilen hapis cezalarına ilişkin itiraz da reddedildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Juan Carlos Ondo Angue, “Kalkınma için Halk Partisinin avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddettik.” ifadesini kullandı.

Partinin Genel Sekreter Yardımcısı Carmelo Ngomo Abeso ise, kararın ülkede hukukun işlemediğinin ve Devlet Başkanı Teodoro Obiang’a karşı hiçbir eleştirinin mümkün olmadığının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Yerel mahkeme, partinin kapatılması ve üyelerinin cezalandırılması için açılan davayı 26 Şubat'ta sonuçlandırmış, partinin kapatılmasına ve 21 üyesinin 30'ar yıla varan hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Ana muhalefet partisi 2017 seçimleri sürecinde toplumsal düzeni bozmak ve şiddet eylemlerine neden olmakla suçlanıyordu.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang 1979 yılında darbeyle yönetimi ele geçirmişti.

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