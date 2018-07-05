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Ekvator Ginesi'nde tüm siyasi mahkumlara af

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 01:53 | Son Güncelleme

Şubat ayında ana muhalefet partisinin kapatıldığı ve 21 üyesine 30 yıla kadar hapis cezaları verilen ülkede, Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema tüm siyasi mahkumlar için af ilan etti

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nde Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema'nın tüm siyasi mahkumlar için genel af çıkardığı bildirildi.

Ulusal televizyon kanalında yayımlanan Devlet Başkanlığı kararnamesine göre Nguema, siyasi suç işlediği gerekçesiyle mahkum edilen tüm vatandaşlar için genel af ilan etti.

Devlet Başkanı Nguema kararnamede, "Mahkemeler tarafından faaliyetlerinde siyasi suç işledikleri gerekçesiyle mahkum edilen tüm vatandaşlarım için genel af çıkarıyorum." ifadesini kullandı.

Kararname, ülkede siyasi haklarından mahrum edilmiş kişileri de kapsıyor.

Ekvator Ginesi'nde şubat ayında yerel mahkeme ana muhalefet Kalkınma İçin Halk Partisini (KHP) kapatmış ve partinin seçilmiş tek milletvekilinin de aralarında olduğu 21 üyesine 30 yıla varan hapis cezaları vermişti. Anayasa Mahkemesi, karara yapılan itirazı reddetmişti.

KHP, 2017 seçimleri sürecinde toplumsal düzeni bozmak ve şiddet eylemlerine neden olmakla suçlanıyordu.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema 1979 yılında darbeyle yönetimi ele geçirmişti.

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af Ekvator Ginesi siyasi

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