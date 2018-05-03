El Bab gazisi Özdere dünya evine girdi

KIRKLARELİ (AA) - Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırı sonucu yaralanarak gazi olan uzman çavuş Sezer Özdere ile Senem Doğan çifti dünyaevine girdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin yakınları, misafirleri karşılayarak salona davet etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kıydığı nikahta gazi Özdere ve Doğan çifti hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmaya "Evet" diyerek nikah defterini imzaladı.

Nikah töreninde Kesimoğlu, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Sezer'i kardeşi kadar sevdiğini söyleyen Kesimoğlu, çiftin ilk mutluluklarına da şahit olduğunu, Sezem Doğan'ı isteme törenine de katılarak söz yüzüklerini taktığını hatırlattı.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, ''Gencecik masum insanlarımızın kanını dökenler, o kandan beslenenler, döktükleri o kanda boğulsunlar. Hiçbir vatan evladımız, askerimiz, polisimiz, vatandaşımız asla ve asla öldürülmesin. Vatan toprakları üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet ile birlikte sonsuza dek yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. O vesileyle biz Sezer ile tanıştık. Şifa diliyorum, çok zor günler geçirdi. Şimdi de Allah mesut ve bahtiyar eylesin.'' diye konuştu.

Özdere de nikaha katılan Kesimoğlu ve davetlilere teşekkür ederek, mutlu olduğunu söyledi.

Çift daha sonra tebrikleri kabul etti.

