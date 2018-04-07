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El Bab’taki patlamada yaralananlar Türkiye’ye sevk ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

Suriye’nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada yaralananlar Türkiye’ye sevk edilmeye başlandı.El Bab çarşı merkezi Büyük Camii yanında plakası tespit edilemeyen bomba yüklü kamyonetin patlatılması sonucu 7 kişi öldü, 3’ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Suriye’nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada yaralananlar Türkiye’ye sevk edilmeye başlandı.
El Bab çarşı merkezi Büyük Camii yanında plakası tespit edilemeyen bomba yüklü kamyonetin patlatılması sonucu 7 kişi öldü, 3’ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların kimlik tespiti için çalışmalar devam ederken, saldırıda yaralananlar Türkiye’ye sevk edilmeye başlandı.

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