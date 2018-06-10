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"El Ele Elden Ele 81 İlde Türk Kadının Zaferi Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Karabüklü kadın bisikletçiler, Bartınlı kadın bisikletçilerden Türk bayrağını teslim aldı

Karabük Bisiklet Derneği üyesi kadın bisikletçiler, bisikletin kadınlar tarafından kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak hedefiyle başlatılan "El Ele Elden Ele 81 İlde Türk Kadının Zaferi Projesi" kapsamında Türk bayrağını Bartın bisiklet ekibinden devraldı.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 Mayıs'ta başlatılan ve 30 Ağustos'ta sona erecek proje çerçevesinde kadın bisikletçiler, hem sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapmak hem de trafik kaosuna "dur" demek için pedal çeviriyor.

81 ilin kadın bisikletlilerinin buluştuğu, erkek bisikletlilerinin de destek verdiği projede daha önce Türk bayrağını devralan Bartın ekibi, bayrağı Karabük ekibine teslim etti.

Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Hatice Taş Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir projeye destek verdiklerini söyledi.

Projede oldukları için gurur duyduklarını ifade eden Şen, "Çok anlamlı bir proje. Bartın'dan gelen arkadaşlarımızdan bayrağı teslim aldık. Yarın Karabük'ten Kastamonu'ya götürmek üzere yola çıkacağız. Kastamonu'daki arkadaşlarımıza bayrağı teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hayrunnisa Ceylan da güzel bir projede yer aldıklarını belirterek, "Trafikte sıkıntı yaşamadık, birkaç olayın dışında. Sıcak biraz yordu. Yol boyunca güvenlik güçleri bizlere yardımcı oldu." diye konuştu.

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