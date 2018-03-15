Samsun’da Maarif Hareketi projesi kapsamında, “El Ele Yaş Alalım Projesi” dahilinde, Gazipaşa İlkokulunu ziyaret eden huzurevi sakinlerine, minik öğrenciler unutulmaz anlar yaşattı.

İlkadım ilçesinde bulunan Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, bir yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılara moral oldular. Öğrenciler huzurevine gerçekleştirdikleri ziyaret boyunca, yaşlı vatandaşlarla birlikte el işi ürünleri yaparak vakit geçirdiler. Öğrenci ziyaretlerinin ardından ise Gazipaşa İlkokuluna ziyarete gelen huzurevi sakinlerine, öğrenciler unutulmaz anlar yaşatan bir gösteri hazırladı. Öğrenciler kendilerini ziyarete gelen yaşlı vatandaşlarla beraber “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” tiyatro oyunu sahneledi. Öğrenciler ardından ise işaret dili konseri verdi. Yaşlılar ile süren etkinlikler kapsamında, okulun baba velilerince “Türk halk müziği” konseri verildi. Yaşlılar minik öğrencilerle birlikte söylenen türkülere eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda ise kokteyl verilerek, öğrenciler yaşlılarla birlikte yaptığı el işi ürünleri sergiledi.