El emeği eserler SAMEK kurslarının yılsonu sergilerinde

Sakarya Büyükşehir SAMEK merkezlerinde yıl boyunca gerçekleştirilen eserler yılsonu sergisinde vatandaşların beğenisine çıkmaya hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK kurs merkezlerinde yılsonu sergileri için geri sayım başladı. Akyazı, Sapanca, Geyve, Karasu, Arifiye gibi farklı kurs merkezlerinde yıl boyunca çalışmalar gerçekleştiren kursiyerler, yapmış oldukları eserleri Sakaryalı kültür sanat dostlarının beğenisine sunacak. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, el emeği eserleri görmeye tüm sanat dostlarını sergilere davet etti.

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Kama, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da SAMEK merkezlerimizde farklı branşlarda eğitimler sunduk. El sanatlarından geleneksel sanatlara, müzikten güzel sanatlara çok verimli zaman geçirdik. Kurslarımıza katılım her zaman yoğun oldu. Kursiyerlerimiz çok verimli zaman geçirdi ve birçok arkadaş edindi. SAMEK’te yapmış olduğumuz güzel eserleri yılsonu sergimizde vatandaşların beğenisine sunacağız” dedi.

Yılsonu sergileri için geri sayımın başladığını aktaran Kama, “Yılsonu heyecanını yaşayacağımız sergilerimiz için geri sayım başladı. Birbirinden kıymetli eserleri sergilerde beğeniye sunacağız. Etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Kursiyerlerimizin yıl boyunca hazırladıkları ürünleri görme fırsatı yakalayacağız. Tüm kültür sanat dostlarını sergilerimize davet ediyorum” diye konuştu.