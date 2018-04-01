HABER

El emeği eserler SAMEK kurslarının yılsonu sergilerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir SAMEK merkezlerinde yıl boyunca gerçekleştirilen eserler yılsonu sergisinde vatandaşların beğenisine çıkmaya hazırlanıyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK kurs merkezlerinde yılsonu sergileri için geri sayım başladı.

El emeği eserler SAMEK kurslarının yılsonu sergilerinde

Sakarya Büyükşehir SAMEK merkezlerinde yıl boyunca gerçekleştirilen eserler yılsonu sergisinde vatandaşların beğenisine çıkmaya hazırlanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK kurs merkezlerinde yılsonu sergileri için geri sayım başladı. Akyazı, Sapanca, Geyve, Karasu, Arifiye gibi farklı kurs merkezlerinde yıl boyunca çalışmalar gerçekleştiren kursiyerler, yapmış oldukları eserleri Sakaryalı kültür sanat dostlarının beğenisine sunacak. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, el emeği eserleri görmeye tüm sanat dostlarını sergilere davet etti.
Yaygın Eğitim Şube Müdürü Kama, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da SAMEK merkezlerimizde farklı branşlarda eğitimler sunduk. El sanatlarından geleneksel sanatlara, müzikten güzel sanatlara çok verimli zaman geçirdik. Kurslarımıza katılım her zaman yoğun oldu. Kursiyerlerimiz çok verimli zaman geçirdi ve birçok arkadaş edindi. SAMEK’te yapmış olduğumuz güzel eserleri yılsonu sergimizde vatandaşların beğenisine sunacağız” dedi.
Yılsonu sergileri için geri sayımın başladığını aktaran Kama, “Yılsonu heyecanını yaşayacağımız sergilerimiz için geri sayım başladı. Birbirinden kıymetli eserleri sergilerde beğeniye sunacağız. Etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Kursiyerlerimizin yıl boyunca hazırladıkları ürünleri görme fırsatı yakalayacağız. Tüm kültür sanat dostlarını sergilerimize davet ediyorum” diye konuştu.

'İhanet kokan sözler yükselmeye başladı''İhanet kokan sözler yükselmeye başladı'
Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemezSon dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.