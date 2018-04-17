El emeği göz nuru eserler 10 TL’den satıldı

Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi’ndeki ’Giyim kursu’ kursiyerleri uzun emekler vererek ürettiği el emeği göz nuru eserlerini görücüye çıkardı. 17 kursiyer tarafından özenle hazırlanan ürünler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplarken satılan ürünlerin en pahalısının 10 TL olması sergiye olan ilgiyi de artırdı.
Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslar ev hanımlarına bir şeyler üretme imkanı sunmaya devam ediyor. Daha önce de açılan kurslarda onlarca kadın el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarırken açılan giyim kursuna katılan 17 kadın tarafından ortaya çıkarılan kıyafetler görücüye çıktı. Halk Eğitim Ürünleri Tanıtım Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesi Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Bilgiç ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hayri Tokmakçı tarafından kesildi. Sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
En pahalı elbise 10 lira
Saruhanlı Halk Eğitim Merkezinde açılan ve sadece cumartesi günleri toplamda 136 saat giyim kursuna 17 kursiyer katıldı ve hepsi başarı ile kursu tamamladı. Görücüye çıkarılan ürünler hem yeni kumaşlarla hem de eski elbiselerin kumaşları kullanılarak hazırlanırken, sergideki en pahalı ürün fiyatının 10 lira gibi düşük bir rakam olması da sergiyi gezen ve elbiselerden satın almak isteyenleri sevindirdi. Eski gelinliklerin kumaşları kullanılarak yapılan çocuk gelinlikleri ve kına gecelerinde gelinlerin giydiği elbiseler serginin en dikkat çekici ürünleri oldu. Süs eşyalarından çocuk elbiselerine, çantalardan yöresel kıyafetlere kadar birçok çeşit ürünün gösterime sunulduğu sergiyi gezen Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hayri Tokmakçı, kursun eğitmeninden kursla ve ürünlerin üretimi ile ilgili bilgi aldı.
“Hepsi birbirinden güzel”
Göz kamaştıran ürünleri dikkatlice inceleyen ve çok beğendiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, “Sergiyi gezdik ve hanımların özenle, emekle yaptığı elbiseleri, süs eşyalarını inceledik. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Kursiyerlerimizin ellerine sağlık. Ayrıca fiyatlarının da çok uygun olması bu ürünleri daha cazip hale getiriyor. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız üretmenin ve ortaya güzel eserler çıkarmayı öğreniyor ve hem kendilerine hem de başkalarını daha faydalı hale geliyor. Bu serginin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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