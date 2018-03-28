El emeği göz nuru ürünler Derince’de sergilendi

‘KO-MEK’le Gönülden Renkler’ konseptinin uygulandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) yılsonu ilçe sergileri Derince İlçe Sergisi ile devam etti.

Derince ilçesine özgü Mor rengin ön plana çıkarıldığı ilçe sergisine ziyaretçiler adeta hayran kaldı. Birbirinden güzel renklerin ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı sergide, yüzlerce el emeği göz nuru ürünler yer aldı. Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde açılan sergide el işlemesinden iğne oyasına, resimden yöresel yemek çeşitlerine, rengarenk kıyafetlerden takı ve tasarımlara kadar birçok branş daki çalışmalar sergilendi. Ziyaretçilerden tam not alan sergide ayrıca kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından tasarlanan renkli köşeler oldukça dikkat çekti.

Derince ilçe sergisi açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır’ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Sergi de ilk konuşmayı kursiyerler adına Suriyeli kursiyer Rima Elarnavut yaptı. Türkiye’ye göç ettikten sonra Türkçe bilmeden yaşamanın zorluğunu KO-MEK’te aldığı eğitim ile yenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Elarnavut, KO-MEK’te emeği geçen herkese teşekkür etti.

KO-MEK kursiyerlerini tebrik ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "Bizim sloganımız çalışınca oluyor, çalışmadan hiçbir şey olmaz. Biz buralara laf olsun diye Halk Üniversitesi demedik. Buradaki eğitimler bir yıllık iki yıllık değil ömür boyu devam edecek bir üniversite. Dün dünde kaldı, artık eskiyle değil yeni yapacağımız projelere ve çalışmalarımıza bakmamız gerekir. Bizler yöneticiler olarak sizler için birçok yatırım yaptık. Eskiyen, artık ihtiyaca cevap vermeyen alt ve üst yapılarımızı tamamlayıp en kısa sürede sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız” dedi.

KO-MEK’te bu yıl, 42 Kurs Merkezinde 211 farklı branşta 46 bin 166 kursiyer ile eğitimler devam ediyor. Şimdiye kadar; 515 bin 632 kursiyer, 38 farklı meslek alanındaki 327 branşta eğitime katıldı. 58 branşta eğitim alan 3 bin 291 kursiyerin eserleri ile hazırlanan Gönülden Renkler temalı sergi, Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde 30 Mart Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.