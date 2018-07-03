ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlere yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'un Boğazkale ilçesinde halk eğitim merkezinde açılan kurslarda ev hanımlarının ürettiği Hitit bebekleri, Turizm Haftası etkinlikleri ve fuarlarda beğeniye sunuluyor.
Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çorum, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor.
"Tarihi milli park" ilan edilen, ören yerindeki bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması dolayısıyla 28 Kasım 1986'da UNESCO'nun "Dünya Mirası Listesi"ne giren, bilinen en eski Hint-Avrupalı dili temsil eden çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında "Dünya Belleği Listesi"ne alınan Hattuşa'nın tanıtılması amacıyla Boğazkale Kaymakamlığınca çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda Kaymakam Turan Soğukoluk'un girişimleriyle Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslarda ev hanımları tarafından üretilen Hitit bebekleri, tanıtım çalışmalarında kullanılıyor.
- "Hitit ekmeği, Hitit kurabiyesi üzerine çalışmalar yapılıyor"
Kaymakam Soğukoluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında HEM tarafından açılan 42 kursta 609 kursiyerin eğitim gördüğünü, İŞKUR desteğiyle açılan 8 kursa katılan kadınlara günlük cep harçlığı ödendiğini söyledi.
Kadınlar arasında dayanışmanın artırılması, aile bütçelerine katkı sağlaması, sosyal ve el becerilerini geliştirmelerinin amaçlandığı kurslarda Hitit bebeklerinin de üretildiğini anlatan Soğukoluk, şöyle devam etti:
"İlçemiz tarih ve turizm önceliği olan, Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan bir ilçedir. Çeşitli alanlarda sürdürdüğümüz tanıtım çalışmalarının yanı sıra Hattuşa'yı daha farklı nasıl tanıtabiliriz diye düşünürken Hitit bebekleri üretme fikri ortaya çıktı. Hitit dönemi ile ilgili kitaplardan, kaynaklardan elde edilen bilgilerden yola çıkarak kadınlarımız tarafından üretilen Hitit bebeklerini Turizm Haftası ve fuarlar gibi organizasyonlarda gösterime çıkarıp, satışını yaptık. Çok da beğenildi. Bu sayede hem Hititlerin tanıtımını farklı bir yolla yapmış olduk hem de ev hanımlarımızın aile bütçesine katkıda bulunduk."
Soğukoluk, peynircilik, ekmek yapım ve sulama kursları da açtıklarını dile getirerek, "Yine Hitit dönemi ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerle Hitit ekmeği üretimi yaptırdık, Hitit kurabiyesi üzerine çalışmalar yaptık. Çok beğenildiler. Bir sonraki yıl Hitit kurabiyesi üzerine seri üretim yapmak istiyoruz." dedi.
- 32 parçadan oluşan Hitit bebekleri kreasyonu
HEM giyim üretim teknolojisi eğitmeni Hatice Cemekli de kurslara gelen kadınların, başta Hitit kral ve kraliçeleri ile medeniyetin sembol kişilerinin bebeklerini yaptığını söyledi.
Ören yerlerindeki kabartmalar ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilerden esinlendiklerini belirten Cemekli, "32 parçadan oluşan Hitit bebekleri kreasyonu hazırladık. Hitit krallarından 4. Tuthaliya, kraliçe Puduhepa, tanrıça Hepat, zil çalan kadın, Hitit kadını ve erkeği gibi figürlerin kıyafetlerini çıkardık. O kıyafetlerin minyatürlerini yaparak bebeklere giydirdik. O dönemi birebir yansıtmaya çalıştık. Ben kıyafetlerin kesimini küçük kalıplara çıkarıyorum, kursiyerlerimiz de dikimini yapıyor." diye konuştu.
Kursiyerlerden Hatice Pekşen ise kursa katıldığı için çok memnun olduğunu, hem aile bütçesine katkı yaptığını hem de el becerisini geliştirdiğini anlattı.
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