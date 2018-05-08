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El emeği ürünler sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Keçiören Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açıldı - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin: "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitim merkezlerinde 4 bine yakın kurs türü var. Bu kurslara vatandaşın katılımı bizim için çok önemli. Vatandaş hangi konuda kurs talep ediyorsa, hemen açacağımızı taahhüt ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitim merkezlerinde 4 bine yakın kurs türü olduğunu belirterek, "Bu kurslara vatandaşın katılımı bizim için çok önemli. Vatandaş hangi konuda kurs talep ediyorsa, hemen açacağımızı taahhüt ediyoruz." dedi.

Keçiören Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açıldı.

Müsteşar Tekin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve diğer ilgililer kurdeleyi keserek sergiyi açtı.

Açılışın ardından Tekin ve Ak, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Yusuf Tekin, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, el emeği göz nuru ürünlerin güzelliklerine vurgu yaparak, emeği geçenleri tebrik etti.

Bakanlığın yaygın eğitim konusundaki çalışmalarını anlatan Tekin, "Halk eğitim merkezlerimiz, yaygın eğitim anlamında dünyada örnek gösterilecek çalışmalar yapıyor. Toplumun tamamına hitap eden yaygın eğitime katılım oranı olarak şu anda OECD ve AB ortalamalarının çok üzerindeyiz. Hem meslek edindiriyoruz, hem kültürel geçişkenliği temin ediyoruz hem de vatandaşlarımızın bu anlamdaki eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Çok faydalı işler yapıyoruz." diye konuştu.

Kursların vatandaşın talepleri doğrultusunda açıldığına dikkati çeken Yusuf Tekin, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitim merkezlerinde 4 bine yakın kurs türü var. Bu kurslara vatandaşın katılımı bizim için çok önemli. Vatandaş hangi konuda kurs talep ediyorsa, hemen açacağımızı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden gelen talepler doğrultusunda da kurslar açtıklarını belirterek, Bakanlık olarak bu konudaki çalışmaları devam ettireceklerini söyledi.

Keçiören Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ayşe Tekin de 30 bin kursiyere hizmet verdiklerini aktararak, dezavantajlı grupların meslek edinmesi ve ev hanımlarının vakitlerini nitelikli geçirmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Serginin bir yıllık birikimin sonucu olduğunu ve yaklaşık 5 bin ürünle sergiye çıktıklarını dile getiren Tekin, tüm ev hanımlarını halk eğitim kurslarına katılmaya davet etti.

Sergide, rölyef, yağlı boya resim, ahşap ürünleri, keçe ve aragumi sanatı, mefruşat, geleneksel el işçiliği, takı tasarımı ve giyim gibi çeşitli el ürünü eserler yer alıyor.

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