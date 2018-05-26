El freni çekilmeyen otobüs park alanında asılı kaldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, el freni çekilmeden park edildiği otogarda hareket eden yolcu otobüsü, beton ve demir korkulukları kırarak yoldan 2,5 metre yükseklikteki alanda asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, bir turizm şirketine ait 19 BE 739 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park halinde bırakıldı.

Bir süre sonra alandaki eğim nedeniyle harekete geçen araç, yoldan 2,5 metre yükseklikteki park alanında beton ve demir korkulukları kırarak, asılı kaldı.

Otobüs, çekici yardımıyla yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

