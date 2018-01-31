RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi için sembolik doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yahudi Yerleşim Birimi Karşıtı Gençler Hareketi, tutuklu yargılanan "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi için doğum günü kutlaması organize etti.

Filistin bayrağı ve 31 Ocak 2011 doğumlu Ahed'in fotoğraflarının yer aldığı iki pastanın hazırlandığı etkinliğe çok sayıda Filistinli çocuk katıldı.

İsrail askerlerinin yakın bir mesafeden gözetlediği etkinlikte, Ahed'in serbest bırakılmasını talep eden ve El-Halil'deki İsrail uygulamalarını kınayan pankartlar açıldı.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

(AA)