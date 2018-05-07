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El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 00:10 | Son Güncelleme

El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Intipuca bölgesinin 12 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede sabah saatlerinden itibaren büyüklükleri 4,3'ten büyük en az 8 artçı depremin yaşandığı ve meydana gelen son sarsıntının 5,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Yetkililer, depremde onlarca evin hasar gördüğünü ifade etti.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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