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El Salvador'da gazeteci ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

El Salvador'da gazeteci ölü bulundu

SAN SALVADOR (AA) - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir gazetecinin ölü bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, La Prensa Grafica grubuna ait El Economista dergisi muhabiri Karla Lisseth Turcios'un cesedinin, evinden kaçırıldıktan birkaç saat sonra San Salvador'un kuzeydoğusundaki bir otoyolda bulunduğunu açıkladı.

La Prensa Grafica gazetesinin haberine göre, eşi ve oğlu, cumartesi günü 33 yaşındaki gazeteciyi evinde dinlenirken bırakarak dışarı çıktı. Baba ve oğul, eve döndüklerinde Turcios'un kayıp olduğunu ve cep telefonuna cevap vermediğini söyledi.

Roman Katolik Başpiskoposu Jose Luis Escobar Alas, bu cinayetin, "topluma karşı vahim bir saldırı" olduğunu vurguladı.

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