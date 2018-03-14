El Salvador'da kürtaj yasası kurbanları

SAN SALVADOR (AA) - El Salvador'da kürtaj yasası çerçevesinde 30 yıl hapse mahkum edilen kadın, cezasının hafifletilmesi üzerine yaklaşık 15 sene cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı.
El Salvador Yüksek Mahkemesi, davada 34 yaşındaki Mayra Veronica Figueroa Marroquin'in gebeliğini sonlandırmak için herhangi bir yönteme başvurduğunun ispat edilemediğine ve cezai indirime gidilmesine hükmetti.
Mahkemenin kararı üzerine 2003 yılında ağırlaştırılmış cinayetten 30 yıl hapse mahkum edilen Marroquin, cezaevinde geçirdiği 15 senenin ardından serbest bırakıldı.
Marroquin, savunmasında 2003 yılında temizlik görevlisi olarak çalışırken düşük yaptığını belirtmişti.
Ülkede geçen ay aynı yasa çerçevesinde 30 yıl hapse mahkum edilen başka bir kadın, cezasının hafifletilmesi üzerine yaklaşık 10 sene cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılmıştı.
El Salvador, Latin Amerika'da kürtajı tamamen yasaklayan dört ülkeden biri.
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