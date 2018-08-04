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El yapımı fırçanın son temsilcileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 43 yıldır el emeğiyle fırça üreten Suat (56) ve Bülent Erol (51) kardeşler, makineleşen sektörde ayakta kalma mücadelesi veriyor.

El yapımı fırçanın son temsilcileri

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 43 yıldır el emeğiyle fırça üreten Suat (56) ve Bülent Erol (51) kardeşler, makineleşen sektörde ayakta kalma mücadelesi veriyor.
Suat ve Bülent Erol kardeşler, ilçe merkezindeki atölyede baba mesleği olan fırçacılığı sürdürüyor. İki kardeş, babalarından kalan tezgahta boya, tekstil, temizlik sektörü için fırça imal ediyor. Son yıllarda sektörün makineleşmesi ile işleri yüzde 60-70 azalan Erol kardeşler, ayakta kalma mücadelesi veriyor.
'BİZİM İÇİN MANEVİ YÖNÜ ÖNEMLİ'
Suat Erol, mesleği babasının yanında öğrendiğini söyledi. Suat Erol, sektörün, fabrikasyon üretime dönmesine rağmen el yapımı fırça üretimine devam ettiklerini anlatarak şöyle dedi:
"Biz de makineye dönebilirdik ama dönmedik. Burada hem sanat icra edip hem de gün geçiriyoruz. Zaten maddiyattan ziyade, benim için önemli olan manevi yönü. Makine günde 150 fırça çakar ama burada insan kapasitesiyle en fazla 15 fırça çakılabilir. Onun için bu yaptığımız emekli işi gibi bir şey. Yaptığımız fırçaları kendim pazarlıyorum, müşterilerim de var. Bundan 15-20 yıl önce başka illere gidiyorduk. Ayın 20-25 günü hep dışarılarda ürünlerimizi pazarlıyorduk. El yapımı özel fırçaları ağırlıklı olarak un değirmenlerine ve fabrikalara satıyoruz. Talep gelen her bölgeye ürün gönderiyoruz."
'BİZİM FIRÇALAR DAHA DAYANIKLI'
El emeği fırçaların yapımının uzun sürdüğünü ifade eden Suat Erol, "Bazı fırçaların yapımı 45 dakika sürer. Bazı fırçalar 30 dakikada biter. Fırçanın çeşidine göre değişir. Bunun tekstil fırçası var, boya fırçası var, daha değişik fırçaları var. Biz bunlardan 3-4 çeşit yapıyoruz. Yaptığımız fırçanın ömrü, yaptığın işe göre değişir. Fabrikasyon ürünlere göre bizim fırçalarımız el emeği olduğundan ve fabrikaya oranla daha zor ve az yapıldığından fiyatı biraz daha pahalı ve daha dayanıklı olur" diye konuştu.
Suat Erol, fabrika üretimi fırçaların 25-60 lira arasında satıldığını, kendi yaptıkları fırçaları ise 40 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarda sattıklarını söyledi.
Bülent Erol da, sektörün makineleşmesine rağmen el yapımı fırça üretimine devam edeceklerini belirtti.

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El yapımı fırçanın son temsilcileriEl yapımı fırçanın son temsilcileriEl yapımı fırçanın son temsilcileriEl yapımı fırçanın son temsilcileri

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