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Elazığ Belediyesi, Sivrice ve Baskil’e park yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:57 | Son Güncelleme

Elazığ Belediyesi tarafından Baskil ve Sivrice ilçelerine park yapılması için hazırlanan protokoller imzalandı.Elazığ Belediyesinin Keban ilçesi, Üçocak ve Sarıcan beldelerinin ardından Baskil ve Sivrice ilçelerine de park kazandıracağı bildirildi.

Elazığ Belediyesi, Sivrice ve Baskil’e park yapacak

Elazığ Belediyesi tarafından Baskil ve Sivrice ilçelerine park yapılması için hazırlanan protokoller imzalandı.
Elazığ Belediyesinin Keban ilçesi, Üçocak ve Sarıcan beldelerinin ardından Baskil ve Sivrice ilçelerine de park kazandıracağı bildirildi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ile park yapımı için protokol imzaladı.
Sivrice’nin turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğunu vurgulayan İlçe Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, “Sivrice, dört mevsim güzel olan, kayak merkezi, batık şehir, inanç turizmi ve göl turizmi olan bir ilçemiz. Geçmişte merkezi hükümetimizden, siyasilerimizden gelen destekler ile göl kenarına üç adet park yaptık. Ama bunlar yeterli değildir. Biz gölün dört bir etrafını parklar ile donatmak istiyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz bu eksikliği gördü. Bugün imzaladığımız protokol ile çalışmaları başlatmış olacağız” dedi.
Baskil’e imkanlar doğrultusunda ellerinden gelen hizmetleri yaptıklarını aktaran İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise, güzel bir park ve mesire alanı yapımı protokolünü imzaladıklarını aktardı.
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ise, “Sivrice ilçemiz her yönüyle gerçekten özel bir ilçe. Etrafındaki villalarla, gölün güzelliği, sahili ile yaz sezonunda sadece Elazığ’da değil, Güneydoğu’ya hitabeden bir turizm cennetidir. Baskil ilçemiz de kayısının ana vatanıdır. Toprağındaki demir karışım oranlarının kayısıya vermiş olduğu aromayla dünyanın en lezzetli kaslarının yetiştiği bir ilçe. Baskil ve Sivrice ilçemize bugün bir park yapmak üzere protokol imza törenindeyiz. Böyle bir protokol imzalamaktan ve bu iki güzel ilçemize böyle bir yatırım yapmaktan dolayı çok mutluyum. Adı büyükşehir olup hizmeti büyükşehir gibi olmamaktansa adı il olup hizmeti büyükşehir mantığıyla yapmak çok daha evladır" diye konuştu.

Elazığ Belediyesi, Sivrice ve Baskil’e park yapacak

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