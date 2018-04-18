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Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan 35 yaşındaki Atilla Keten, ilik nakli olduktan sonra tanınmayacak hale geldi. Vücudunda yaralar çıkan ve gözlerini kaybeden Keten'in ailesi maddi durumlarının kötü olmasından dolayı yardım bekliyor.

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

Kırklar Mahallesi'nde anne ve babasıyla oturan bekar Atilla Keten, yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle 2 yıl önce ilik nakli oldu. İyileşmeyi bekleyen Keten'in bir süre sonra tüm vücudunda yaralar oluştu. İlerleyen hastalığı nedeniyle görme yetisini de kaybeden Keten'in götürüldüğü Elazığ'daki hastanelerde, sonuç alınamadı. Yapılan tedavilere cevap veremeyen durumu daha da kötüye giden Atilla Keten'in ailesi, oğullarını başka illerdeki hastanelere götürmek için yardım bekliyor.

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EŞİ DE AKCİĞER KANSERİ

Bekçilik yaparak geçimini sağlayan baba Hasan Keten, maddi gücü olmadığı için oğlunu ileri tedavi merkezlerine götüremediğini söyledi. Eşi Durhan'ın (56) da akciğer kanseri olduğunu ifade eden Hasan Keten, oğlunun durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirterek, "Eşim 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı .Oğlum da 2 yıl önce lösemi oldu. İlik nakli yapıldı, ama durumu gün geçtikçe kötüye gitmeye başladı. Hastalarımı yeterince tedavi ettiremiyorum" diye konuştu.

Elazığ'ın eski Valisi Murat Zorluoğlu'nun 1,5 yıl önce kendilerine yardımcı olduğunu ve iş verdiğini anlatan Hasan Keten, "Ailemin durumu kötü. Maddi gücüm yetmiyor. Oğlumu daha iyi hastaneye götürmek istiyorum. Çünkü oğlumun durumu çok kötü. Son çare olarak büyük şehirlerdeki hastanelere götürmemiz gerekiyor, zor durumdayız, ailemi kaybetmek istemiyorum" dedi.

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