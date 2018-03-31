Elazığ'da korkutan deprem! | Son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre: Saat 00:05’da merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum