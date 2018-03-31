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Elazığ'da korkutan deprem! | Son depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da korkutan deprem! | Son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre: Saat 00:05’da merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

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