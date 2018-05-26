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Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 23:50 | Son Güncelleme

Elazığ'da, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kemal Ayerdem idaresindeki 35 HB 5231 plakalı otomobil, 2. Harput Caddesi Hayat Hastanesi kavşağında Mesut Soker yönetimindeki 62 AG 996 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Elazığ trafik kazası

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