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Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Elazığ, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Hakkari, Isparta, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İLETİŞİMİ NASIL SAĞLADILAR?

Operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağladıkları belirlenen aralarında muvazzaf olanların da yer aldığı 12 asker gözaltına alındı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Elazığ Mahrem yapılanma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
savcılar, fetöcüler ak parti içinde. başta tayyip bulent arınç melih gökçek. niye onlara dokunmuyorsunuz.
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