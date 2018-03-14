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Elazığ merkezli 23 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:23 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 49 zanlıdan 29'u tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 zanlıdan 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 29'u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mart'ta 23 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ FETÖ/PDY

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