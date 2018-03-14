Elazığ merkezli 23 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 zanlıdan 29'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 29'u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Mart'ta 23 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Helin'in katili gülmeye başlayınca, acılı baba dayanamadı
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
Flaşlar patladı, gerçekler ortaya çıktı!
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum