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Elazığ merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Elazığ, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında doktor, öğretmen, öğrenci ve esnafın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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