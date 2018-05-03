Elazığ merkezli FETÖ operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Elazığ, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında doktor, öğretmen, öğrenci ve esnafın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
Son dakika! Rus savaş uçağı düştü
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Her anı görüntülendi! Ofiste aşka gelen çift ışıkları açık unutunca yakayı ele verdi
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
İngiltere'de göğüs taraması skandalı!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum