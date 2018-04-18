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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye üye oldukları için kamu görevinden ihraç edilen emniyet mensuplarına yönelik Elazığ merkezli Balıkesir, Isparta, Ankara, Adıyaman ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ FETÖ/PDY

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