Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye üye oldukları için kamu görevinden ihraç edilen emniyet mensuplarına yönelik Elazığ merkezli Balıkesir, Isparta, Ankara, Adıyaman ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.