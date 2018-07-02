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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

KHK ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneğinin yönetiminde yer alan 22 kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve KHK ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneğinin yönetiminde yer alan 22 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyada hesap artırımı gerçekleştiren, daha önce haklarında işlem yürütülen FETÖ mensuplarıyla para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ FETÖ FETÖ/PDY operasyon

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