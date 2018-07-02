Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve KHK ile kapatılan Elazığ İş Adamları Derneğinin yönetiminde yer alan 22 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyada hesap artırımı gerçekleştiren, daha önce haklarında işlem yürütülen FETÖ mensuplarıyla para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Niğde'deki sarışın rahibe ve 4 çocuk mumyası bin yıldır bozulmuyor
Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu
'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks'in aldatılan eşinden intikam partisi
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu
Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Yine çok iddialı! Kimse gözünü alamadı
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum