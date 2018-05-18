Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Elazığ ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve adreslerindeki aramada, 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

