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Elazığ MİDDER’in başkanı Yasin Erman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

MİDDER Elazığ Şube başkanlığına yönetim kararıyla Yasin Erman getirildi.15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Elazığ Şube Başkanı Yasin Erman oldu.Başkanlık görevini devralmasının ayrı bir sorumluluk olduğu ifade eden Erman, “Bugünden itibaren ilk iş olarak güçlü bir yönetim oluşturacağız.

Elazığ MİDDER’in başkanı Yasin Erman oldu

MİDDER Elazığ Şube başkanlığına yönetim kararıyla Yasin Erman getirildi.
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Elazığ Şube Başkanı Yasin Erman oldu.
Başkanlık görevini devralmasının ayrı bir sorumluluk olduğu ifade eden Erman, “Bugünden itibaren ilk iş olarak güçlü bir yönetim oluşturacağız. Elazığımızın genç ve etkili isimlerini bir araya getirerek oluşturacağımız sinerjiyle çok büyük hizmetlere imza atacağız. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği’nin başkanlığına layık görüldüğüm için çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Yapacağımız çalışmalarla bize gösterilen güveni boşa çıkarmayacağız” dedi.
Erman, Elazığlıların 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara çıkın talimatıyla hiç düşünmeden meydanları tıklım tıklım dolduran cesur yiğitlerin şehri olduğuna değindi.

Elazığ MİDDER’in başkanı Yasin Erman oldu

Elazığ MİDDER’in başkanı Yasin Erman oldu

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