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Elazığ trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:19 | Son Güncelleme

Elazığ trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Said Payam'ın kullandığı 52 HK 352 plakalı otomobil Malatya Caddesi Çayda Çıra Alt Geçidi yakınlarında aynı istikamette seyireden Ramazan Yılmaz yönetimindeki 23 HR 273 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki aydınlatma direğine, hafif ticari araç da refüje çarptı.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

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Elazığ trafik kazası

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