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Elazığ TSO’da yeni başkanı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Elazığ TSO) yeni başkanı bugün yapılan seçimle Asilhan Arslan oldu.Koç İlkokulunda bugün Elazığ TSO yönetim kurulu seçimi yapıldı.

Elazığ TSO’da yeni başkanı belli oldu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Elazığ TSO) yeni başkanı bugün yapılan seçimle Asilhan Arslan oldu.
Koç İlkokulunda bugün Elazığ TSO yönetim kurulu seçimi yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelen iş dünyası, seçime yoğun ilgi gösterdi. Seçimde mevcut başkan İdris Alan ile Asilhan Arslan yarıştı. Arslan, 14 meslek gurubunun 11’ini alarak resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ TSO’nun yeni başkanı oldu.
Şehir için çalışacağını belirten Asilhan Arslan, “Arkadaşlarım çok ciddi emek sarf etti ve özveri verdi. Birçok olumsuzluklara rağmen ilkeli, seviyeli ve edep doğruları içinde bir seçim politikası yürüttük. Rabbimde bize bunun neticesini verdi. Kurum adına 23 tane ana proje çizdik. 23 ana projemizin her birini hayata geçirmek adına çalışmalarımız olacak. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızla birlikte o projelerimize zaman çizelgesi oluşturacağız. Onunla birlikte yürüyeceğiz. İlimizin durumunu ve potansiyelini biliyoruz. Hepsinin farkındayız. Nereye gideceğimizi ve ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Bize bundan sonra düşen çalışmaktır” dedi.

Elazığ TSO’da yeni başkanı belli oldu

Elazığ TSO’da yeni başkanı belli oldu

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