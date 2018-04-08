Elazığ’a 1 milyon 554 bin metrekarelik nefes alanı

Elazığ Belediyesi tarafından atıl bir durumda devralınan 1 milyon 554 bin metrekarelik Cip Barajı çevresi, yapılan çalışmalar sonucu mesire alanına dönüştürülerek kentin nefes alanı haline getirildi.

Kentin dinlenme ve park ihtiyacını gidermek amacıyla hizmete sunulan Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanının ardından, şehrin sosyal yaşamına büyük katkı sağlaması planlanan Cip Barajı Mesire Alanı’nda çalışmalar son aşamaya geldi. 1 milyon 554 bin metrekare alana sahip olan mesire alanı, çok amaçlı spor sahaları, fitness alanı, kamelyaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, gezinti, spor ve seyir alanlarıyla örnek bir proje haline geldi. Çalışmalarda sona yaklaşırken Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye meclis üyeleriyle birlikte mesire alanında incelemelerde bulundu.

Mesire alanının 1 milyon 554 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu alan içindeki göletleriyle, oturma guruplarıyla, spor tesisleriyle, yürüyüş , bisiklet ve koşu yollarıyla örnek bir proje olarak ortaya çıktı. Bu proje üzerinde çok çalıştık. Hem etüdü üzerinde hem de yapımı üzerinde çok hassasiyet gösterdik. Burada on binlerce hemşehrimiz aynı anda piknik yapma, dinlenme, spor yapma imkanına sahip olacak. Burası bizim çocukluğumuzun da geçtiği ve o dönemlerde gelip piknik yaptığımız bir alandı. Ancak daha sonra maalesef kendi kaderine terk edildi. Bir çöplük alanına dönüştü” dedi.