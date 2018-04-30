Elazığ'da 2 patlayıcı imha edildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Soğukpınar köyü Kamışlı Deresi mevkisinde Elazığ-Tunceli karayoluna yaklaşık 300 metre mesafede ağaçlar arasına gizlenmiş patlayıcı düzeneği tespit etti.

Yapılan incelemede 12 kilogramlık iki tüp içerisinde alüminyum tozu ve amonyum nitrat karışımından oluşan 100'er kilogramlık 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde kontrollü şekilde infilak ettirildi.

