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Elazığ'da 2 patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

Kovancılar ilçesinde 100'er kilogramlık 2 el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Soğukpınar köyü Kamışlı Deresi mevkisinde Elazığ-Tunceli karayoluna yaklaşık 300 metre mesafede ağaçlar arasına gizlenmiş patlayıcı düzeneği tespit etti.

Yapılan incelemede 12 kilogramlık iki tüp içerisinde alüminyum tozu ve amonyum nitrat karışımından oluşan 100'er kilogramlık 2 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde kontrollü şekilde infilak ettirildi.

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Elazığ eyp terör operasyonu

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