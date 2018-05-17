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Elazığ'da 3 ayrı trafik kazasında 16 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

Elazığ'da 3 ayrı trafik kazasında 16 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da aynı saatlerde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Çelik'in kullandığı 34 GK 6911 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 20. kilometresinde, Timur Demirağ

idaresindeki 23 LS 201 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada sürücü Çelik ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İkinci kaza Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi.

Naci Yıldırım idaresindeki 23 BB 427 plakalı kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyü mevkisinde de Recep Kandemir'in kullandığı 49 DA 021 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü Kandemir ve otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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