Elazığ'da 42 kaçak göçmen yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya Karayolu'nun Kelmahmut köyü mevkisinde yabancı uyruklu kalabalık bir grup gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen 42 kaçak göçmenin izin belgelerinin bulunmadığını tespit etti.
İnsan kaçakçıları tarafından İstanbul'a götürülmek üzere Ağrı'dan minibüslerle alınan kaçak göçmenlerin, Elazığ'a getirilerek karayolunda terk edildiklerinin belirlendiği belirtildi.
Afganistan uyrukluların, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elazığ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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