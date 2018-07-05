Elazığ'da 5. kattan düşen çocuk yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir apartmanın 5. katından düşen 13 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.
Abdullah Paşa Mahallesi 297. Sokak'ta 13 yaşındaki Betül Ç, bir apartmanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden düştü.
Yaralanan Betül Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye giden polis ekipleri incelemede bulundu.
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