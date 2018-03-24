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Elazığ'da Afrin şehitleri için fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

Fırat Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikti - Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Döner: - "Gençlerimizin bugünkü güzel duruşları ve fidan dikmeleri bizi ümitlendirdi"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikildi.

Fırat Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, "Her KYK'lı bir fidan" sloganıyla KYK ormanında bir araya gelerek Afrin'de şehit olan askerler için 500 fidan dikerek dua etti.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Suphi Döner, yaptığı açıklamada, 7 öğrenci yurdunda barınan 8 bin 44 öğrenciyle fidan diktiklerini söyledi.

Yerin planlanmasında emeği olan Orman Genel Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Döner, şöyle konuştu:

"Eş zamanlı 81 ilde 25 bin fidanı Mehmetçik ve şehitlerimiz için toprakla buluşturduk. Gençlerimizin bugün tabiata diktikleri fidanların ahirette kendilerine şahit olacağını ümit ediyoruz. Gençlerimizin bugünkü güzel duruşları ve içten samimi şekilde fidan dikmeleri bizi ümitlendirdi. Dolayısıyla gençler bizim yarınlarımız ve yarınlarımızın bu duyarlılığı da ülke için ümit olarak yeter."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Elazığ Fidan KYK mehmetçik

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