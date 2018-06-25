Elazığ'da AK Parti 4, CHP 1 vekil çıkardı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara AK Parti 4, CHP ise 1 milletvekili meclise gönderdi.

Elazığ'da bu seçimde milletvekili sayısı 5'e yükseldi. Daha önceki seçimde 4 milletvekili çıkaran AK Parti oylarını korurken, artan 1 milletvekililiğini ise CHP kazandı. CHP uzun aradan sonra ittifak oyları ile Elazığ'dan meclise bir vekil göndermeyi başardı. Metin Bulut (AK Parti): 1971 Yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladıktan sonra Yüksek öğrenimine Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde devam etti. Bu bölümden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitenin Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde bir dönem doktora dersleri aldı. Sonraki yıllarda ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. Elazığ Eğitim Sanat Kültür Araştırma Tanıtma ve Hizmet Vakfı (ELESKAV) Mütevelli heyeti üyeliği ile Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Batur, evli ve 3 çocuk babası.

Sermin Balık (AK Parti): 7 Şubat 1972'de Tunceli'de doğdu. Tunceli Üniversitesi,Tekstil Bölümünden mezun oldu. Özel sektörde üst düzey şirket yönetici olarak çalıştı. Elazığspor Yönetim Kurulu ile birçok sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyesi ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Balık, evli ve 2 çocuk annesi. Zülfü Tolga Ağar (AK Parti): 8 Aralık 1975 Ankara'da doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretim eğitimini İstanbul Şişli Terakki İlkokulu, Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan İstek Vakfı okullarında tamamladı. Türkiye'de başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Zülfü Tolga Ağar, üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Boston'da bulunan Mount İda College'da burslu olarak Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal lisans eğitimi alarak 1999 yılında mezun oldu. Hong Kong Türk İşadamları Topluluğu başkanlığını, Deniz Ticaret Odası üyeliği ile Marinalar Komitesi'nin Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Ağar, eski İçişleri ve Adaet bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Ağar'ın oğludur.