Elazığ’da ‘Aşmak İçin Hareket’ Kampanyası

Elazığ’da engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelip futbol oynayıp, halat çekme yarışı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim Bakanlıklarının katkılarıyla, Türkiye Beyaz Ay Derneği’nin koordinesinde başlatılan “Aşmak İçin Hareket” kampanyası kapsamında Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinde etkinlik düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Türkiye Beyaz Ay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat, dernek üyeleri, kamu kurum temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı. Etkinlikte engelli ve engelsiz bireyler önce futbol oynadı ardından da halat çekme yarışı yaptı. Zaman zaman programa katılan protokol üyeleri de etkinliklerde yer aldı.

‘Aşmak İçin Hareket’ sloganıyla burada olduklarını belirten Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleşmiş olan ve iki yıllık bir süreçte 100 bin engelli bireyimizin 100 bin engelsiz bireyle spor üzerinde bir araya gelmesini hedefleyen bir proje. Bugün Elazığ olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kimsenin bir garantisi yok. Böyle bir hassasiyetle engelli kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşamış olduğu zorlukları ve topluma kaynaşması noktasında handikapları aşma adına bu tarz organizasyon ve projelere ciddi anlamda destek veriyoruz” dedi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerde özel öğrencilerle burada olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk ise, “Mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Burada gönüllerince eğleniyorlar. İnşallah bu tür etkinlikler devam edecek. Öğrencilerimiz hem mutlu oluyorlar hem de yaparak ve yaşayarak öğrenmenin bir yönünü de burada gerçekleştirmiş oluyorlar” diye konuştu.

Elazığ’ın farklı yerlerinde etkinliklerde bulunduklarını aktaran Dernek Başkanı Naci Demirpolat’da, “Bugün de Fırat Üniversitesinin katkı ve destekleri ile Fırat Üniversitesinde 150 engelli 150 sağlıklı bireyin spor yaparak tanışma, engelli ve engelsiz bireyler arasında iletişim kopukluğunun çözülmesine yardımcı olacağız. Sağlıklı bireylerin çoğunun engelli arkadaşı olmamış. Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü engelliler ile arkadaşlık kurmak için hiçbir girişimde bulunmamış. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a genel merkez bazında ilettiğimizde çok olumlu karşılayarak ‘Aşmak İçin Hareket’ projesini Cumhurbaşkanımız kendi himayelerine aldı. Türkiye genelinde 100 bin engelli ve 100 bin sağlıklı insanı bir araya getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.