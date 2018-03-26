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Elazığ’da bahar havası piknikçileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:12 | Son Güncelleme

Elazığ’da bahar havası piknikçileri sevindirdi.Elazığ’da havanın güzel olmasını, baharın getirdiği güzelliği fırsat bilen vatandaşlar, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanına akın etti.

Elazığ’da bahar havası piknikçileri sevindirdi.
Elazığ’da havanın güzel olmasını, baharın getirdiği güzelliği fırsat bilen vatandaşlar, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanına akın etti. Mesire alanına sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, önce kahvaltı, sonra ise mangal yaparak doğanın ve yeşilin tadını çıkarttı. Vatandaşlar, gün boyu aileleriyle birlikte şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşıp, tabiatın kucağında huzur bulurken,her yaştan insanın ihtiyaçlarına göre tasarlanan Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanında çocuklar kadar büyükler de gönüllerince vakit geçiriyor.
Kış aylarından sonra baharın gelmesi ve havaların ışımasıyla kendilerini dışarı attıklarını belirten vatandaşlardan Mehmet Demirdağ, “21 Mart baharın başlangıcıdır. Dolayısıyla halkımız kendini mesire alanlarına attı. Bizde çocuklarımızla bunu fırsat bilip beraber geldik. Şu anda burada bir şenlik alanı olarak baharı kutlamaya çalışıyoruz. Buranın özellikle isminin şehit Fethi Sekin olması bizim için bambaşka bir duygu uyandırıyor. Çünkü biz buralara şehitlerimizin isimlerini verirken aslında şehitlerimizi unutmadığımızı da belirtiyoruz. Çünkü onların varlığı ve onları şahadeti neticesinde bizim varlığımız burada devam ediyor. Bunun için belediyeye kurum ve kuruluşlara hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.
Havanın güzelliğini fırsat bilip ailesiyle birlikte mesire alanına geldiklerini dile getiren Mustafa Eskibağ ise “Çocuğu parkta gezdirdik, oynadık. Mangal yaktık, çay içtik. Aslında kış pek soğuk geçmedi bu havalar daha öncede vardı ama güneş şimdi daha güzel gördük ve dışarı geldik” diye konuştu.
Dayısıyla beraber mangal yapmaya geldiğini aktaran Ceylin Aydın ise havanın güzel olduğunu ve çok eğlendiğini ifade etti.

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